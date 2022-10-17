Суд Москвы арестовал трёх фигурантов дела о теракте на Крымском мосту

Басманный суд Москвы арестовал трёх граждан, которые могут быть причастны к недавнему теракту на Крымском мосту в Керченском проливе.

17 октября пресс-служба Басманного московского суду сообщила о том, что три фигуранта по делу о подрыве Крымского моста с фамилиями Былин, Антипов и Тяжелых арестованы в российской столице, поскольку установлена их причастность к сотрудничеству с фирмами, которые перевозили украинскую взрывчатку, использованную для осуществления теракта на автомобильном полотне над Керченским проливом.

Примечательно, что ранее вскоре после чрезвычайного происшествия на Крымском мосту были задержаны пятеро жителей Симферополя, некоторые из которых являются близкими родственниками.