В России унифицируют понятие «духовно-нравственные ценности»
2022-10-17
11:11
Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил закрепить законодательно государственное финансирование мероприятий, продвигающих «духовно-нравственные ценности».
Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил перечень поручений, закрепляющих законодательно государственное финансирование мероприятий, продвигающих «духовно-нравственные ценности».
Глава государства поручил федеральным и региональным органам власти пересмотреть подходы к планированию и проведению мероприятий патриотической направленности.
Определения "духовно-нравственные ценности" и "духовно-нравственное воспитание" должны быть унифицированы и гармонизированы, говорится в поручении президента России.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}