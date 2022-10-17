В России унифицируют понятие «духовно-нравственные ценности»

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил закрепить законодательно государственное финансирование мероприятий, продвигающих «духовно-нравственные ценности».

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил перечень поручений, закрепляющих законодательно государственное финансирование мероприятий, продвигающих «духовно-нравственные ценности».

Глава государства поручил федеральным и региональным органам власти пересмотреть подходы к планированию и проведению мероприятий патриотической направленности.

Определения "духовно-нравственные ценности" и "духовно-нравственное воспитание" должны быть унифицированы и гармонизированы, говорится в поручении президента России.