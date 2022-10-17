Подкормит почву и оздоровит растения: эксперты рассказали о пользе сосновых иголок на огороде
2022-10-17
11:15
Не все знают, что опад елей или сосен может стать ценной составляющей, которая в конечном итоге повысит урожайность.
Иголки сосны или ели - большая находка для дачника. Как их практически использовать? Это - отличная мульча, которую можно долгое время не менять. Она отлично пропускает воду и не накапливает влаги.
Особенно полезна хвойная мульча тогда, когда растения нуждаются в кислом грунте.
Хвойные иголки также можно использовать как основу жидкой подкормки. Они богаты микро- и макроэлементами, эфирными маслами, витаминами. Для приготовления раствора с килограмм материала залить 10 л кипятка, остудить. Раствором нужно полить растения под корень,
Хвойный опад станет отличным помощником и в деле борьбы с опасными вредителями. Для этого надо приготовить специальный состав: насыпать в емкость иголки, залить 5 частями воды и дать настояться неделю.
Готовый раствор пропустить через фильтр, развести водой до начального объема, добавить немного жидкого мыла - для лучшей «сцепки» с растениями. И побрызгать по листьям.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}