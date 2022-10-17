Гаитянский певец Микабен умер во время концерта в Париже

Трагедия произошла прямо на сцене на глазах зрителей: 41-летний музыкант упал, и медики уже ничем не смогли ему помочь.

Гаитянский исполнитель Майкл Бенжамен, которого поклонники знают как Микабена, неожиданно скончался на сцене прямо во время концерта, сообщает Рамблер со ссылкой на The Guardian.

Как уточняет издание, у музыканта случился приступ: покидая сцену, певец упал.

По словам организаторов выступления, несмотря на все усилия медиков, помочь 41-летнему Бенжамену они уже не могли.

В сети уже выложено видео трагедии. В ролике артист выступает, потом неожиданно поворачивается, направляется к выходу и затем падает на глазах у зрителей.

«Я потрясен неожиданной смертью молодого, очень талантливого артиста. Мы потеряли важную фигуру в культуре Гаити», — заявил премьер-министр Гаити Ариэль Генри и высказал соболезнования родным и близким звезды.