Сто депутатов парламента Британии требуют вынести вотум недоверия Лиз Трасс

В Великобритании может быть вынесен вотум недоверия действующему премьер-министру страны.

В Великобритании продолжается эпопея вокруг фигуры действующего премьер-министра страны Лиз Трасс.

Сначала в адрес Трасс негативно высказался ушедший в отставку из-за несогласия с ее политикой министр финансов Квази Квартенга.

Он заявил, что Трасс на посту премьер-министра Соединенного Королевства осталось не более двух недель.

Затем раскритиковал Лиз Трасс за экономическую политику ее кабинета даже президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Теперь же около ста депутатов парламента страны требуют вынести Трасс вотум недоверия.