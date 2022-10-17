В Госдуму внесен законопроект об отмене отсрочки от мобилизации для депутатов
2022-10-17
11:41
В Российской Федерации может быть отменена отсрочка от службы в армии для депутатов.
В Государственной думе обсудят законопроект об отмене отсрочки от призыва в армию для депутатов.
Данный законопроект был внесен фракцией "Справедливая Россия - за правду", сообщает информационное агентство ТАСС.
Как отмечает источник, предлагается отменить для депутатов и сенаторов отсрочку от частичной мобилизации. С предложением выступил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.
"Фракция "Справедливая Россия — За правду" внесла в Госдуму законопроект, в котором предлагается отменить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации для сенаторов и депутатов Думы, сообщил лидер справороссов Сергей Миронов", - передает ТАСС.
Напомним, что ранее некоторые депутаты заявили, что готовы не обращать внимания на отсрочку и пойти добровольцами в зону боевых действий.
Так, скандально известный депутат Милонов уже заявлял, что вместе со своим подразделением уничтожил украинский "Град", а Николай Валуев рассказал о полученной повестке. Боксер сообщил, что не намерен уклоняться и самостоятельно явится в военкомат.
Опубликовано: Николай Скира
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