Шмыгаль: Россия нанесла удары по энергетической инфраструктуре в трёх областях Украины

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о ракетных ударах России по энергетическим объектам страны, которые состоялись утром 17 октября.

Днём понедельника премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что сегодняшние ракетные удары армии России поразили критически важные объекты украинской энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Сумской и Киевской областях включая саму украинскую столицу.

Также утром 17 октября киевский мэр Виталий Кличко сообщил, что число ракетных ударов России по территории Киева возросло до пяти, некоторые из них наносились дронами-камикадзе.