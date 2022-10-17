Боррель: У Европы хватит денег для финансирования украинской армии

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель высказался о поддержке Украины.

Европейский Союз имеет достаточно средств для помощи Украине и Вооруженным силам страны в конфликте с Российской Федерацией.

С таким заявлением выступил главный дипломат Евросоюза Жозеп Борррель. Также он призвал мир не переживать за финансовое состояние ЕС.

"Денег достаточно. Не переживайте из-за денег", - ответил Боррель на вопрос о том, не испытывает ли ЕС проблем из-за помощи Украине.

Напомним, что с момента начала российской спецоперации на территории Украины Европы выделила Киеву уже несколько миллиардов финансовой помощи.