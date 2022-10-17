Боррель: У Европы хватит денег для финансирования украинской армии
2022-10-17
11:50
Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель высказался о поддержке Украины.
Европейский Союз имеет достаточно средств для помощи Украине и Вооруженным силам страны в конфликте с Российской Федерацией.
С таким заявлением выступил главный дипломат Евросоюза Жозеп Борррель. Также он призвал мир не переживать за финансовое состояние ЕС.
"Денег достаточно. Не переживайте из-за денег", - ответил Боррель на вопрос о том, не испытывает ли ЕС проблем из-за помощи Украине.
Напомним, что с момента начала российской спецоперации на территории Украины Европы выделила Киеву уже несколько миллиардов финансовой помощи.
Опубликовано: Николай Скира
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