Вайкуле выступала сидя, не в силах выдержать целый концерт на ногах

Весь концерт известная исполнительница Лайма Вайкуле просидела на ступеньках около сцены, не в силах стоять на ногах.

Известная прибалтийская артистка Лайма Вайкуле выступила с концертом. Почти всё время знаменитость сидела на ступеньках вблизи сцены.

Певица не в силах была стоять на ногах во время концертной программы.