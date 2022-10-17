Вайкуле выступала сидя, не в силах выдержать целый концерт на ногах

2022-10-17

12:04

Весь концерт известная исполнительница Лайма Вайкуле просидела на ступеньках около сцены, не в силах стоять на ногах.

Известная прибалтийская артистка Лайма Вайкуле выступила с концертом. Почти всё время знаменитость сидела на ступеньках вблизи сцены.

Певица не в силах была стоять на ногах во время концертной программы.

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    В СМИ появились сведения о том, что латвийской звездой вновь овладел рак. Сама Вайкуле никаких комментариев по поводу не делала.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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