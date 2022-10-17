Вайкуле выступала сидя, не в силах выдержать целый концерт на ногах
2022-10-17
12:04
Весь концерт известная исполнительница Лайма Вайкуле просидела на ступеньках около сцены, не в силах стоять на ногах.
Известная прибалтийская артистка Лайма Вайкуле выступила с концертом. Почти всё время знаменитость сидела на ступеньках вблизи сцены.
Певица не в силах была стоять на ногах во время концертной программы.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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