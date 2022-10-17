Собянин сообщил о завершении мобилизации в Москве
2022-10-17
12:09
Мероприятия по проведению частичной мобилизации в Москве полностью завершены.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в столице Российской Федерации завершены мероприятия по проведению частичной мобилизации.
По словам Собянина, успеху мобилизации способствовали патриотизм и чувству долга жителей Москвы.
"Выполнение задачи по частичной мобилизации стало возможным в первую очередь благодаря ответственности, чувству долга и патриотизму москвичей", - написал Собянин.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в рамках мобилизации были призваны более 220 тысяч человек.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
По Одессе нанесен ракетный удар с самолета СУ-35
Минобороны России: за сутки уничтожено шесть складов с боеприпасами ВСУ
Удары дронов «Герань-2» пришлись по зданию «Укрэнерго»
НАТО начало ядерные учения в Европе со стратегическими бомбардировщиками ВВС B-52 США
Стремоусов: форсирование Днепра ВСУ станет самоубийством для Украины