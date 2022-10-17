Собянин сообщил о завершении мобилизации в Москве

Мероприятия по проведению частичной мобилизации в Москве полностью завершены.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в столице Российской Федерации завершены мероприятия по проведению частичной мобилизации.

По словам Собянина, успеху мобилизации способствовали патриотизм и чувству долга жителей Москвы.

"Выполнение задачи по частичной мобилизации стало возможным в первую очередь благодаря ответственности, чувству долга и патриотизму москвичей", - написал Собянин.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в рамках мобилизации были призваны более 220 тысяч человек.