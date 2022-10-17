Володин: Госдума планирует принять закон о запрете ЛГБТ-пропаганды до конца октября
2022-10-17
12:09
Володин сообщил, что Госдума может принять закон о запрете ЛГБТ-пропаганды до конца месяца.
17 октября РИА Новости сообщили, что в Госдуме сегодня проходят большие парламентские слушания по инициативам об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что доработанный межфракционный законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ может быть внесен в Госдуму на следующей неделе и принят в первом чтении, а уже в ноябре - оказаться на подписи у президента.
Сообщается, что разработанный законопроект вводит запрет пропаганды ЛГБТ, запрет пропаганды педофилии как самостоятельного вида, а также информации о смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисов, в кинематографе.
Опубликовано: Елена Калиновская
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