Володин: Госдума планирует принять закон о запрете ЛГБТ-пропаганды до конца октября

Володин сообщил, что Госдума может принять закон о запрете ЛГБТ-пропаганды до конца месяца.

17 октября РИА Новости сообщили, что в Госдуме сегодня проходят большие парламентские слушания по инициативам об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что доработанный межфракционный законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ может быть внесен в Госдуму на следующей неделе и принят в первом чтении, а уже в ноябре - оказаться на подписи у президента.

Сообщается, что разработанный законопроект вводит запрет пропаганды ЛГБТ, запрет пропаганды педофилии как самостоятельного вида, а также информации о смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисов, в кинематографе.