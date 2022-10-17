Еврокомиссия заморозила выплату Польше более €130 млрд

Издание Rzeczpospolita пишет, что из-за действия правительства Польши регионы страны не получат многомиллиардные инвестиции.

Это связано с невыполнением Польшей решения Суда Европейского Союза (СЕС) и неспособностью восстановить в должности судей, отстраненных Дисциплинарной палатой Верховного суда. Под угрозой оказались не только средства Национального плана реконструкции (НПР), но и средства для региональных программ.

"Брюссель приостанавливает практически все финансирование Польши до тех пор, пока мы не восстановим судебную систему", — указывает Rzeczpospolita.

Хотя в соответствии с решением СЕС Дисциплинарная палата Верховного суда была заменена Палатой профессиональной ответственности, как указывает Rzeczpospolita, "другие условия не соблюдены".

На польские региональные программы предусматривалось 75 миллиардов евро в бюджете на 2021-2027 годы. На данный момент Польша согласовала четыре из шести национальных программ. Это означает, что хотя Польша и получит авансы, это будет минимальная сумма в размере 1-1,5% от всей суммы.

Штефан де Кеерсмакер, пресс-секретарь Еврокомиссии, подтвердил в интервью Rzeczpospolita, что в результате невыполнения основных условий "Комиссия не может возместить какие-либо расходы, представленные Польшей". Исключениями являются техническая помощь и меры, способствующие "выполнению благоприятных условий".

Под вопросом также находятся переговоры по 16 региональным программам на общую сумму 31 млрд евро, управляющими субъектами которых являются руководства воеводств. По данным Rzeczpospolita, они также должны "платить" за политику правительства.

Европейская комиссия в начале июня этого года приняла Национальный план реконструкции Польши. Это был шаг к тому, чтобы ЕС выделил 23,9 млрд евро в виде субсидий и 11,5 млрд евро в виде кредитов в рамках Фонда реконструкции.

В конце июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила что для получения средств для НПР Польша должна выполнить свои обязательства по реформированию судебной системы.