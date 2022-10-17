Панин, проживающий в Испании, находится в бедственном положении

Актёр Алексей Панин, живущий в настоящее время в Испании, сокрушается на отсутствие достаточных средств для существования.

После того как актёр Алексей Панин получил вид на жительство в Испании, он продал свою столичную жилплощадь, приобретя небольшое жилье в испанском городе под названием Торревьеха.

Роскошь осталась в прошлом, так как актёра не снимают ни в Испании, ни в РФ.

Панин сетует на то, что у него нет ни хорошего дома, ни хорошего автомобиля. Передвигаться он вынужден на самокате. На судьбу-злодейку артист пожаловался, давая интервью Роману Качанову.