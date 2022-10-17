Свыше 2 миллионов евро: новую авторскую модель Pininfarina Battista назвали реактивным истребителем

Это первая модель легендарной итальянской фирмы Pininfarina, проектировавшей автомобили для других брендов, но никогда не выпускавшей своего собственного.

Новый электрокар Pininfarina Battista специалисты оценивают как невероятно быстрый и мощный. Итальянская фирма изготовит всего 150 экземпляров таких авто, и каждый из них будет стоить от 2,2 миллиона евро.

Он развивает 1900 лошадиных сил и может разогнаться до 62 миль в час менее чем за две секунды.

Это первая модель от Pininfarina, легендарной итальянской фирмы, которая проектировала и строила автомобили для других брендов, таких как Ferrari, но никогда не выпускала свой собственный автомобиль.

Automobili Pininfarina технически отделена от дизайнерского дома Pininfarina. Оба находятся под эгидой индийского автомобильного гиганта Mahindra.

Он назван в честь основателя компании Баттисты "Пинина" Фарины, который всегда мечтал о производстве собственного автомобиля, но так и не воплотил это в реальность. Первые два автомобиля уже доставлены американским клиентам.

Все 150 Battistas будут уникальными; как только клиент выберет определенную конфигурацию опций, она будет удалена из каталога.