Установлены новые подробности теракта на полигоне в Белгороде

2022-10-17

12:25

Следственный комитет России поделился новыми подробностями расследования теракте в Белгороде.

 Российские следователи рассказали, что были установлены личности террористов, которые открыли стрельбу на полигоне под Белгородом.

Как сообщается, российских добровольцев расстреляли Мехроб Рахмонов и Эсхон Аминзод.

"Установлены личности злоумышленников, открывших стрельбу на военном полигоне в Белгородской области. По данным нашего источника, добровольцев расстреляли Мехроб Рахмонов и Эсхон Аминзод", - сообщает в своем телеграм-канале телеканал РЕН ТВ.

Напомним, что во время занятия по огневой подготовке была открыла стрельба в сторону мобилизированных. В итоге погибли 11 человек и еще 15 получили ранения.

Опубликовано: Николай Скира







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