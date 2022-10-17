Установлены новые подробности теракта на полигоне в Белгороде
2022-10-17
12:25
Следственный комитет России поделился новыми подробностями расследования теракте в Белгороде.
Российские следователи рассказали, что были установлены личности террористов, которые открыли стрельбу на полигоне под Белгородом.
Как сообщается, российских добровольцев расстреляли Мехроб Рахмонов и Эсхон Аминзод.
"Установлены личности злоумышленников, открывших стрельбу на военном полигоне в Белгородской области. По данным нашего источника, добровольцев расстреляли Мехроб Рахмонов и Эсхон Аминзод", - сообщает в своем телеграм-канале телеканал РЕН ТВ.
Напомним, что во время занятия по огневой подготовке была открыла стрельба в сторону мобилизированных. В итоге погибли 11 человек и еще 15 получили ранения.
Опубликовано: Николай Скира
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