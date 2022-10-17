Нахман Шай: пришло время Израилю помочь Украине в борьбе против России

Израильский министр по делам диаспоры заявил, что Тель-Авив должен вместе с другими странами помочь Украине в борьбе против России.

Израилю следует приступить к оказанию конкретной помощи Украине в ее борьбе против России, заявил министр по делам диаспоры Нахман Шай. Страна должна подключиться в этом вопросе к США и другим государствам Североатлантического альянса, убежден чиновник.

Свое заявление Нахман Шай сделал на фоне информации, которую распространила газета The Washington Post, о начале поставок иранских баллистических ракет в Россию.