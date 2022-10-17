Нахман Шай: пришло время Израилю помочь Украине в борьбе против России
2022-10-17
12:39
Израильский министр по делам диаспоры заявил, что Тель-Авив должен вместе с другими странами помочь Украине в борьбе против России.
Израилю следует приступить к оказанию конкретной помощи Украине в ее борьбе против России, заявил министр по делам диаспоры Нахман Шай. Страна должна подключиться в этом вопросе к США и другим государствам Североатлантического альянса, убежден чиновник.
Свое заявление Нахман Шай сделал на фоне информации, которую распространила газета The Washington Post, о начале поставок иранских баллистических ракет в Россию.
Опубликовано: Максим Алексеев
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