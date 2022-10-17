Россия нанесла удар ракетой Х-59 по объекту инфраструктуры в Одессе
2022-10-17
12:42
Глава одесской администрации Максим Марченко сообщает, что Россия нанесла удар по одному из инфраструктурных объектов в городе.
Днём 17 октября глава областной военной администрации Одессы Максим Марченко сообщил, что российские войска нанесли ракетный удар по одному из объектов городской инфраструктуры, нанеся ему повреждения.
По данным Марченко, для нанесения удара Россия использовала ракету класса Х-59.
Также Максим Марченко сообщил, что в результате удара по одесской инфраструктуре никто из мирных жителей или работников предприятия не был ранен или убит.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
По Одессе нанесен ракетный удар с самолета СУ-35
Марочко: армия Украины исчерпала резервы под Соледаром и Артемовском
Удары дронов «Герань-2» пришлись по зданию «Укрэнерго»
Минобороны России: за сутки уничтожено шесть складов с боеприпасами ВСУ
Стремоусов: форсирование Днепра ВСУ станет самоубийством для Украины