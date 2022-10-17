Главы МИД Прибалтики призывают создать против России международный трибунал
2022-10-17
12:50
Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы призвали мировое сообщество создать трибунал о расследовании военных преступлений России в Украине.
Глава МИД Эстонии, Латвии и Литвы выступили с совместным заявлением о необходимости в кротчайшие сроки создать международный трибунал, который займется расследованием военных преступлений России на территории Украины.
"Россия совершает геноцид, военные преступления, преступление "агрессии" и преступления против человечности", говорится в совместном заявлении глав МИД прибалтийских республик.
В документа подчеркивается, что международный трибунал станет дополнение Международного уголовного суда и займется расследованием преступлений и привлечением к ответственности высшего политического и военного руководства России.
Опубликовано: Максим Алексеев
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