Главы МИД Прибалтики призывают создать против России международный трибунал

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы призвали мировое сообщество создать трибунал о расследовании военных преступлений России в Украине.

Глава МИД Эстонии, Латвии и Литвы выступили с совместным заявлением о необходимости в кротчайшие сроки создать международный трибунал, который займется расследованием военных преступлений России на территории Украины.

"Россия совершает геноцид, военные преступления, преступление "агрессии" и преступления против человечности", говорится в совместном заявлении глав МИД прибалтийских республик.

В документа подчеркивается, что международный трибунал станет дополнение Международного уголовного суда и займется расследованием преступлений и привлечением к ответственности высшего политического и военного руководства России.