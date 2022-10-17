Участника пикета перед консульством Китая в Манчестере затащили внутрь и избили

По сообщению BBC, один из участников пикета в поддержку Гонконга у консульства Китая в Манчестере был задержан его сотрудниками и избит.

МИД Великобритании заявил, что срочно потребует объяснений случившегося, а полиция — что начала расследование по этому поводу.

Инцидент произошел в воскресенье, 16 октября. Как рассказал ВВС избитый мужчина, группа людей вышла из здания консульства и уничтожила плакаты и транспаранты, принесенные участниками пикета. Когда их попытались остановить, произошла потасовка, сотрудники консульства затащили мужчину внутрь, а затем избили.

ВВС сообщает, что из консульства вышли по меньшей мере восемь человек, некоторые из них были в защитных касках и жилетах. На месте происшествия было двое полицейских, но через несколько минут после начала беспорядков их стало больше. Один из офицеров вошел в консульство и вывел оттуда человека.

Представитель консульства пояснил, что участники пикета "повесили у главного входа оскорбительный портрет китайского лидера", а подобное "было неприемлемым для дипломатических и консульских представительств любой страны".