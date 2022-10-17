НШ ВМС Франции заявил о возрастающей угрозе столкновения на море
2022-10-17
13:01
Адмирал Пьер Вардье заявил о высокой вероятности военного столкновения на море из-за складывающейся ситуации в Украине.
Морским силам Североатлантического альянса необходимо быть готовым к любой ситуации, так как вероятность вооруженного столкновения из-за ситуации в Украине постоянно возрастает, заявил начальник штаба ВМС Франции адмирал Пьер Вардье.
Вардье подчеркнул, что Франции необходимо наращивать военную мощь своего флота, внедряя самые передовые технологии и перспективные системы вооружений. Адмирал отметил важность совместной работы в этом направлении с партнерами по НАТО.
Воено-морской флот Франции остается одним из самых сильных в мире. Кроме собственных баз, ВМС страны располагают опорными пунктами в пяти иностранных государствах мира и на постоянной основе базируются в ОАЭ.
Опубликовано: Максим Алексеев
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