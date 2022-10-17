Поставки израильского оружия на Украину разрушат отношения Москвы и Тель-Авива
2022-10-17
13:03
Заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев предостерег Израиль от поставок оружия на Украину, считая, что это разрушит отношения с Россией.
«Похоже, Израиль готовится поставить оружие режиму в Киеве. Это очень безрассудный шаг. Это разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами», — написал он в своем Telegram-аккаунте.
Киев активно ищет новых поставщиков вооружений, прежде всего тяжелых, после отказа ведущих западных стран оперативно оказать ему военную помощь.
В числе претендентов на поставки может оказаться и Израиль. Средства на вооружения киевский режим может черпать в недавно созданном спецфонде о котором заявлял президент Франции Эммануэль Макрон.
Опубликовано: Тарас Медведев
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