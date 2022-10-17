Поставки израильского оружия на Украину разрушат отношения Москвы и Тель-Авива

Заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев предостерег Израиль от поставок оружия на Украину, считая, что это разрушит отношения с Россией.

«Похоже, Израиль готовится поставить оружие режиму в Киеве. Это очень безрассудный шаг. Это разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами», — написал он в своем Telegram-аккаунте.

Киев активно ищет новых поставщиков вооружений, прежде всего тяжелых, после отказа ведущих западных стран оперативно оказать ему военную помощь.

В числе претендентов на поставки может оказаться и Израиль. Средства на вооружения киевский режим может черпать в недавно созданном спецфонде о котором заявлял президент Франции Эммануэль Макрон.