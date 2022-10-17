Марочко: армия Украины исчерпала резервы под Соледаром и Артемовском

17 октября офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что ВСУ исчерпали свои резервы на Артемовском и Соледарском направлениях.

Днём понедельника представитель милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко сообщил, что за минувшую неделю украинские военные перебросили не менее двух с половиной тысяч резервных сил личного состава к Артемовску и Соледару, однако на этом запасы ВСУ в живой силе в данном участке фронта являются исчерпанными.

Также Марочко заявил, что вооружённые силы Украины несут особенно большие потери возле Артемовска, о чём говорит тот факт, что Киев перебросил туда два батальона, которые изначально планировалось направить к Запорожью для штурма региона.