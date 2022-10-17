Командир «Ахмат» рассказал о стабилизации ситуации на фронте

Командир чеченских спецподразделений «Ахмат» заявил, что ситуация на фронте стабилизировалась несмотря на попытки наступления со стороны ВСУ.

Украинское военное командование постоянно наращивает число своих военнослужащих и боевой техники, но несмотря на это ситуация на фронте стабилизировалась, рассказал командир чеченских спецподразделений "Ахмат" Апты Алаудинов.

"Последнее время на нашем участке фронта подразделения противника сильно активизировались. Только в течение вчерашних суток мы отразили семь атак. Однако фронт в настоящий момент стабилизировался", - заявил Алаудинов.

Командир "Ахмат" подчеркнул, что инициатива перешла на сторону российских войск. Особенно хорошо дела идут в районе Соледара, сказал офицер.