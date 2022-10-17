Военные учения НАТО «Железный волк 2022 II» с участием 3500 человек стартуют в Литве

2022-10-17

13:36

17 октября на территории Литвы начинаются учения Североатлантического альянса, получившие название "Железный волк 2022 II".

Днём понедельника на официальном сайте НАТО появилась информация о том, что 17 октября в Литве начинаются военные учения альянса "Железный волк 2022 II", которые являются плановыми, регулярно проводясь весной и осенью.

В пресс-релизе Североатлантического альянса указано, что помимо литовской армии в учениях будет задействовано три с половиной тысячи военных из США, Люксембурга, Чехии, Бельгии, Нидерландов, Германии, Австралии, Великобритании и Норвегии. Также в учениях используют 700 единиц военной техники, включая танки и артиллерию.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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