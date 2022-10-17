Военные учения НАТО «Железный волк 2022 II» с участием 3500 человек стартуют в Литве
2022-10-17
13:36
17 октября на территории Литвы начинаются учения Североатлантического альянса, получившие название "Железный волк 2022 II".
Днём понедельника на официальном сайте НАТО появилась информация о том, что 17 октября в Литве начинаются военные учения альянса "Железный волк 2022 II", которые являются плановыми, регулярно проводясь весной и осенью.
В пресс-релизе Североатлантического альянса указано, что помимо литовской армии в учениях будет задействовано три с половиной тысячи военных из США, Люксембурга, Чехии, Бельгии, Нидерландов, Германии, Австралии, Великобритании и Норвегии. Также в учениях используют 700 единиц военной техники, включая танки и артиллерию.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
По Одессе нанесен ракетный удар с самолета СУ-35
Витория Буэно образец отваги и оптимизма, способная противостоять серьёзным жизненным трудностям
Удары дронов «Герань-2» пришлись по зданию «Укрэнерго»
Споткнувшийся парикмахер Стив Сильва из Бостона Массачусетс, США чуть не закололся ножницами насмерть
Стремоусов: форсирование Днепра ВСУ станет самоубийством для Украины