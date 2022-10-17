Медведев пригрозил Израилю разрывом отношений между странами в случае поставок оружия Украине

Заместитель главы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что поставки израильского оружия Украине разрушат отношения с Москвой.

Бывший российский президент в понедельник, 17 октября предостерег Израиль от поставок оружия Украине, пригрозив, что любой шаг по укреплению Киева нанесет серьезный ущерб отношениям Иерусалима и Москвы.

"Похоже, Израиль готовится поставлять оружие киевскому режиму. Это очень безрассудный шаг, который разрушит все двусторонние отношения между нашими странами", — написал Дмитрий Медведев в социальных сетях.

Он также подчеркнул, что "бандеровцы были и остаются нацистами".

"Достаточно посмотреть на символику их современных прихвостней. Если им поставлять оружие, тогда Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями…", — заключил Медведев.

В воскресенье произошел прорыв в контексте помощи Израиля Украине. Пока Иерусалим отказывается поддерживать Киев, аргументируя это необходимостью поддержания хороших отношений с Россией. Однако все изменилось из-за иранских беспилотников, использованных Москвой в СВО в Украине.

Разведка установила, что Тегеран направит в Россию баллистические ракеты Fateh 110 и Zolfagar, способные поражать цели в радиусе от 300 до 700 километров.

Израильский министр Нахман Шай написал, что "пришло время Израилю оказать Украине военную помощь, такую которую предоставляют США и НАТО".