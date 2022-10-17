Der Standart: в Австрии начались протесты против установки палаток для беженцев из Украины

Австрийское издание сообщает о протестах, которые развернулись в федеральных землях страны из-за несогласия местных жителей на установку палаток для беженцев из Украины.

В федеральных землях Австрии начались массовые протесты против установки палаток для беженцев из Украины. Глава земли Верхняя Австрия уже пригрозил перекрыть автомобильную трассу, ведущую в регион. Федеральные земли Форальберг и Тироль также выступили против такого решения.

Ранее в правительстве страны заявили, что возможности столицы Австрии по приему беженцев из Украины исчерпаны. Первичные пункты переполнены.

Глава федерального агентства по поддержке беженцев подчеркнул, что на каждый регион выделена квота по приему людей. Так в Вене, лимит превышен на 179%, в то время, как в других регионах он не превышает и 60%.

Однако далеко не все местные жители хотят видеть рядом с собой беженцев из Украины.