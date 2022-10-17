Ведущее место по числу покушений, многие историки, предписывают Гитлеру
2022-10-17
14:12
Точно не известно количество планируемых и совершённых на него покушений. Достоверно известны порядка двадцати.
После войны многие приписывали себе героические поступки, в том числе и якобы планируемое покушение на «бесноватого фюрера».
Например, немецкий журналист Вилли Бертольд насчитал 42 покушения. А российскому исследователю Сергею Чертопруду рассказали о 60 попыток устранения Гитлера.
Документально зафиксированных покушений на Адольфа Гитлера было всего два.
8 ноября 1939 года. Это когда он со своими сторонниками по партии отмечал в Мюнхене очередную годовщину «Пивного путча». Вождь нацистов, как всегда, выступил с речью перед «старыми борцами», которые не пропускали ни одного юбилея.
Он куда-то опаздывал. Вместо двух часов речи, уложился в час. Нарушив традицию — посидеть после этого, попить пивка и поговорить с товарищами по партии, уехал. И это спасло ему жизнь. Буквально через 25 минут после отъезда Гитлера в пивной произошёл мощный взрыв. Погибло 8 человек, ещё около полусотни получили ранения.
20 июля 1944 года. Окружение Гитлера понимало, что поражение Германии неизбежно. Третий Рейх движется к пропасти. В этот день проходило совещание в ставке фюрера.
Заговорщики пронесли в зал портфель с взрывным устройством и поставили его под стол. Как можно ближе к тому месту, где обычно присутствовал фюрер. Когда совещание началось, заговорщики, под предлогом срочного телефонного звонка, удалились.
Через минуту прогремел взрыв. Погибли 4 участника совещания. Гитлер же отделался сравнительно лёгким ранением. Спас его массивный стол и некий полковник Брандт. Портфель с взрывным устройством мешал ему, и он переставил его подальше от себя за дубовую тумбу, поддерживающую стол.
Вдобавок к этому помогли еще открытые окна. Стояла жаркая погода и совещание решили провести не в подземном душном бункере, а в помещении деревянной казармы. Соответственно, мощность взрывной волны значительно снизилась.
Не мечтал о политической или военной карьере:
В юные годы Гитлер неплохо рисовал. Дважды поступал в Венскую академию художеств, но так и не поступил. Те, кто принимал экзамены, посчитали, что у него нет таланта к живописи.
Так кто он — Гитлер или Шикльгрубер?
Совсем недавно, в советскую эпоху, была чуть ли не официальная точка зрения, что Гитлер вовсе и не Гитлер, а Шикльгрубер.
В действительности же, Гитлер никогда не носил фамилию «Шикльгрубер». Просто его отец, Алоис, был внебрачным ребёнком и носил фамилию матери — Марии Анны Шикльгрубер.
Затем Иоганн Гитлер, отец Алоиса, когда последнему исполнилось пять лет, всё-таки женился на Марии.
Когда Иоганн Гитлер, дед Адольфа, умер, Алоис сменил свою фамилию на фамилию покойного отца. Так что Гитлер вполне законно носил свою фамилию и фамилию «Шикльгрубер» он не носил ни единого дня в своей жизни.
Опубликовано: Игнат Ветров
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