Ведущее место по числу покушений, многие историки, предписывают Гитлеру

Точно не известно количество планируемых и совершённых на него покушений. Достоверно известны порядка двадцати.

После войны многие приписывали себе героические поступки, в том числе и якобы планируемое покушение на «бесноватого фюрера».

Например, немецкий журналист Вилли Бертольд насчитал 42 покушения. А российскому исследователю Сергею Чертопруду рассказали о 60 попыток устранения Гитлера.

Документально зафиксированных покушений на Адольфа Гитлера было всего два.

8 ноября 1939 года. Это когда он со своими сторонниками по партии отмечал в Мюнхене очередную годовщину «Пивного путча». Вождь нацистов, как всегда, выступил с речью перед «старыми борцами», которые не пропускали ни одного юбилея.

Он куда-то опаздывал. Вместо двух часов речи, уложился в час. Нарушив традицию — посидеть после этого, попить пивка и поговорить с товарищами по партии, уехал. И это спасло ему жизнь. Буквально через 25 минут после отъезда Гитлера в пивной произошёл мощный взрыв. Погибло 8 человек, ещё около полусотни получили ранения.

20 июля 1944 года. Окружение Гитлера понимало, что поражение Германии неизбежно. Третий Рейх движется к пропасти. В этот день проходило совещание в ставке фюрера.

Заговорщики пронесли в зал портфель с взрывным устройством и поставили его под стол. Как можно ближе к тому месту, где обычно присутствовал фюрер. Когда совещание началось, заговорщики, под предлогом срочного телефонного звонка, удалились.

Через минуту прогремел взрыв. Погибли 4 участника совещания. Гитлер же отделался сравнительно лёгким ранением. Спас его массивный стол и некий полковник Брандт. Портфель с взрывным устройством мешал ему, и он переставил его подальше от себя за дубовую тумбу, поддерживающую стол.

Вдобавок к этому помогли еще открытые окна. Стояла жаркая погода и совещание решили провести не в подземном душном бункере, а в помещении деревянной казармы. Соответственно, мощность взрывной волны значительно снизилась.

Не мечтал о политической или военной карьере:

В юные годы Гитлер неплохо рисовал. Дважды поступал в Венскую академию художеств, но так и не поступил. Те, кто принимал экзамены, посчитали, что у него нет таланта к живописи.

Так кто он — Гитлер или Шикльгрубер?

Совсем недавно, в советскую эпоху, была чуть ли не официальная точка зрения, что Гитлер вовсе и не Гитлер, а Шикльгрубер.

В действительности же, Гитлер никогда не носил фамилию «Шикльгрубер». Просто его отец, Алоис, был внебрачным ребёнком и носил фамилию матери — Марии Анны Шикльгрубер.

Затем Иоганн Гитлер, отец Алоиса, когда последнему исполнилось пять лет, всё-таки женился на Марии.

Когда Иоганн Гитлер, дед Адольфа, умер, Алоис сменил свою фамилию на фамилию покойного отца. Так что Гитлер вполне законно носил свою фамилию и фамилию «Шикльгрубер» он не носил ни единого дня в своей жизни.