В Великобритании отменили введение части анонсированных налоговых послаблений
2022-10-17
14:18
Глава Минфина Великобритании Джереми Хант заявил об отмене введения некоторых ранее анонсированных налоговых послаблений.
17 октября глава Казначейства Его Величества Джереми Хант в своём пресс-релизе заявил, что тарифы на электроэнергию в Соединённом Королевстве заморозят не на два года, а лишь до апреля 2023, а также анонсировал отмену части налоговых послаблений принятых его предшественником Квази Квартенгом и премьер-министром Трасс в конце сентября.
Хант предупредил британцев, что в скором времени правительством будут приняты «сложные решения, в отношении как налогов, так и расходов» и пояснил, что данные меры необходимы для обеспечения экономической стабильности Соединённого Королевства.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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