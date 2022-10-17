В Великобритании отменили введение части анонсированных налоговых послаблений

2022-10-17

14:18

Глава Минфина Великобритании Джереми Хант заявил об отмене введения некоторых ранее анонсированных налоговых послаблений.

17 октября глава Казначейства Его Величества Джереми Хант в своём пресс-релизе заявил, что тарифы на электроэнергию в Соединённом Королевстве заморозят не на два года, а лишь до апреля 2023, а также анонсировал отмену части налоговых послаблений принятых его предшественником Квази Квартенгом и премьер-министром Трасс в конце сентября.

Хант предупредил британцев, что в скором времени правительством будут приняты «сложные решения, в отношении как налогов, так и расходов» и пояснил, что данные меры необходимы для обеспечения экономической стабильности Соединённого Королевства.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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