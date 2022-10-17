Сын Баскова Бронислав не общается со знаменитым отцом
2022-10-17
14:21
Первенец певца Николая Баскова, 16 -летний Бронислав живёт в Израиле. Со своим знаменитым родителем сын отношений не поддерживает.
Как известно, много лет назад певец Николай Басков состоял в браке со Светланой Шпигель, которая является дочерью продюсера Бориса Шпигеля. От этих отношений родился ребёнок, которому в настоящее время 16 лет.
Сын исполнителя Бронислав не общается с отцом.
Вскоре после того, как Басков и Шпигель расстались, молодая женщина вновь вышла замуж. Второй брак экс-супруги Николая также закончился разводом.
После этого Светлана вместе с сыном уехала в Израиль. Интервью СМИ женщина не даёт, на публике не появляется.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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