Экономист Ярослав Шульц считает, что действия Германии приближают конец Евросоюза.

В понедельник днем РИА Новости сообщили, что экономист Ярослав Шульц в интервью Parlamentni listy заявил, что решение Германии создать стабилизационный фонд в 200 миллиардов евро стало одним из наиболее решительных шагов к разделению Евросоюза с момента его основания.

Шульц утверждает, что немцы в подобной ситуации решили выделить такие огромные деньги на поддержку своей экономики, и их совершенно не интересует, найдется ли у остальных членов ЕС столько же денег на поддержку своих стран.

При этом, эксперт отмечает, что США не позволят Германии стать гегемоном в регионе и взрывы на Северном потоке- тому подтверждение. По мнению Шульца американцы настроены подчинить себе всю Европу.