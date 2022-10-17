Шульц: действия Германии приближают конец Евросоюза
2022-10-17
14:32
Экономист Ярослав Шульц считает, что действия Германии приближают конец Евросоюза.
В понедельник днем РИА Новости сообщили, что экономист Ярослав Шульц в интервью Parlamentni listy заявил, что решение Германии создать стабилизационный фонд в 200 миллиардов евро стало одним из наиболее решительных шагов к разделению Евросоюза с момента его основания.
Шульц утверждает, что немцы в подобной ситуации решили выделить такие огромные деньги на поддержку своей экономики, и их совершенно не интересует, найдется ли у остальных членов ЕС столько же денег на поддержку своих стран.
При этом, эксперт отмечает, что США не позволят Германии стать гегемоном в регионе и взрывы на Северном потоке- тому подтверждение. По мнению Шульца американцы настроены подчинить себе всю Европу.
Опубликовано: Елена Калиновская
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