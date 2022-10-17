Припаркованные автомобили «нарисовали» рекордную мозаику с головой быка

Главы компании «Geely Automobile» (Китай) решили оригинально отдать дань уважения наступившему китайскому Новому году.

Поскольку это год быка, то его изображение «нарисовали» с помощью припаркованных машин «Geely DIHAO».

Всего было использовано 1339 автомобилей, причём тёмные создавали сам силуэт бычьей головы и надпись, а светлые — контрастный фон.

Конечно, мероприятие, прошедшее в городе Цыси (провинция Цжэцзян), не могло не привлечь внимание представителей Книги рекордов Гиннеса.

Согласно правилам, машины для мозаики должны были быть припаркованы на расстоянии не более 20 сантиметров друг от друга, а сама картина должна быть не меньше 3000 квадратных метров.

В итоге бык и надпись расположились на 7070,26 квадратных метрах, так что судья из гиннесовского комитета официально подтвердила, что рекорд, посвящённый минувшему празднику, состоялся.