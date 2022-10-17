Главы МИД ЕС утвердили новый транш военной помощи Украине в €500 млн
2022-10-17
14:48
Главы МИД 27 стран-участниц ЕС утвердили новый пакет военной помощи для Украины в 500 миллионов евро.
В понедельник, 17 октября 2022 года, министры иностранных дел стран-участниц Евросоюза в рамках Европейского фонда мира утвердили шестой транш военной помощи для киевского режима в размере €500 миллионов для обеспечения боеспособности ВСУ.
Отмечается, что с учётом нового пакета военной помощи, общая сумма вклада Европейского союза для Украины в рамках фонда составила €3,1 миллиарда с начала специальной военной операции.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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