Дубовицкая оскорбила Хазанова, а тот прекратил с ней всякое общение

2022-10-17

14:49

Геннадий Хазанов рассказал, по какой причине перестал общаться с ведущей "Аншлага" Региной Дубовицкой, которая позволила себе нелестно высказаться по поводу юмора в передаче сатирика "Повтори!".

Звезда сцены СССР и РФ, юморист Геннадий Хазанов в эфире шоу "Наедине со всеми" поведал, отчего не общается с ведущей передачи "Аншлаг" Региной Дубовицкой.

Причиной разногласий знаменитостей стало то, что Дубовицкая позволила себе заявить, что все шутки шоу "Повтори!" были плохого качества и не вызывали смеха.

Самооценка Хазанову сильно пострадала из-за высказывания ведущей. Он принял решение не общаться с коллегой от слова совсем, несмотря на то, что в то время сатирик был членом жюри проекта.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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