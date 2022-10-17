Дубовицкая оскорбила Хазанова, а тот прекратил с ней всякое общение
2022-10-17
14:49
Геннадий Хазанов рассказал, по какой причине перестал общаться с ведущей "Аншлага" Региной Дубовицкой, которая позволила себе нелестно высказаться по поводу юмора в передаче сатирика "Повтори!".
Звезда сцены СССР и РФ, юморист Геннадий Хазанов в эфире шоу "Наедине со всеми" поведал, отчего не общается с ведущей передачи "Аншлаг" Региной Дубовицкой.
Причиной разногласий знаменитостей стало то, что Дубовицкая позволила себе заявить, что все шутки шоу "Повтори!" были плохого качества и не вызывали смеха.
Самооценка Хазанову сильно пострадала из-за высказывания ведущей. Он принял решение не общаться с коллегой от слова совсем, несмотря на то, что в то время сатирик был членом жюри проекта.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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