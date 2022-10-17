Споткнувшийся парикмахер Стив Сильва из Бостона Массачусетс, США чуть не закололся ножницами насмерть

С раннего детства нас учат, как опасны ножницы и как аккуратно нужно с ними обращаться.

Может показаться, что профессиональный парикмахер, например, 29-летний Стив Сильва из Бостона (Массачусетс, США), защищён от всех рисков, но это не так.

Мужчина находился в салоне и стриг волосы клиенту, когда неожиданно споткнулся и упал — да так неудачно, что ножницы воткнулись в его тело.

Макс Коэн даже не сразу понял, что же случилось с мастером, делавшим ему стрижку, а когда во всем разобрался, то немедленно бросился звонить медикам.

Стива срочно доставили в больницу, где сделали пациенту операцию. Сообщается, что он очень везучий (если, конечно, в данной ситуации уместно говорить о везении).

Если бы удар ножниц пришёлся на пару сантиметров левее или правее, то парикмахер даже не доехал бы до клиники.

Позже выздоравливающий Стив связался с Максом, поблагодарил за оказанную помощь и особенно переживал, что клиент остался недостриженным.