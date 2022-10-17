После смерти своего хозяина, собака из Нэшвилла штат Теннесси, США стала миллионершей

Лулу скучает по своему хозяину, скончавшемуся в конце прошлого года, но у собаки имеется утешение в виде 5 миллионов долларов.

Билл Доррис, бизнесмен из Нэшвилла (Теннесси, США), умер бездетным и неженатым, так что всё своё состояние он оставил любимой питомице.

Лулу вряд ли сама способна распоряжаться богатством, так что за деньги, которые будут тратиться на счастливую жизнь собаки, отвечает Марта Бертон.

Она дружила с Биллом и помогала присматривать за Лулу, когда хозяин куда-то уезжал.

Марта рассказала, что с трудом понимает, как сможет потратить целых 5 миллионов долларов на собаку. Но женщина с улыбкой добавила, что постарается.