Медведев жестко ответил Израилю на решение помогать Украине
2022-10-17
15:12
Заместитель председателя Совета безопасности России прокомментировал решение Израиля оказывать военную помощь Украине.
Израиль совершит невероятно опрометчивый шаг, если примет решение о поставках в Украину оружия, написал Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
"Израиль принял решение снабжать киевский режим оружием. Опрометчивый с их стороны шаг", - говорится в публикации.
Медведев подчеркнул, что решение о поставках оружия Украине разрушит двухсторонние отношения, создаваемые десятилетиями.
Опубликовано: Максим Алексеев
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