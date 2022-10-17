Медведев жестко ответил Израилю на решение помогать Украине

2022-10-17

15:12

Заместитель председателя Совета безопасности России прокомментировал решение Израиля оказывать военную помощь Украине.

Израиль совершит невероятно опрометчивый шаг, если примет решение о поставках в Украину оружия, написал Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

"Израиль принял решение снабжать киевский режим оружием. Опрометчивый с их стороны шаг", - говорится в публикации.

Медведев подчеркнул, что решение о поставках оружия Украине разрушит двухсторонние отношения, создаваемые десятилетиями.

Опубликовано: Максим Алексеев







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