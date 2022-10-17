Губернатор Санкт-Петербурга уволил начальника мобилизационного управления города

2022-10-17

15:20

Александр Беглов освободил от занимаемой должности начальника мобилизационного управления администрации Санкт-Петербурга Виктора Шевченко.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил от занимаемой должности начальника мобилизационного управления администрации города  Виктора Шевченко.

"С 17 октября на должность назначен Владимир Буянов", - сообщает сайт администрации Санкт-Петербурга.

Причины отставки Виктора Шевченко не указываются.

Опубликовано: Максим Алексеев







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: