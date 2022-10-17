Губернатор Санкт-Петербурга уволил начальника мобилизационного управления города
2022-10-17
15:20
Александр Беглов освободил от занимаемой должности начальника мобилизационного управления администрации Санкт-Петербурга Виктора Шевченко.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил от занимаемой должности начальника мобилизационного управления администрации города Виктора Шевченко.
"С 17 октября на должность назначен Владимир Буянов", - сообщает сайт администрации Санкт-Петербурга.
Причины отставки Виктора Шевченко не указываются.
Опубликовано: Максим Алексеев
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