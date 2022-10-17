Диетолог Королева заявила, что болезненная худоба Алексы опасна для здоровья её ребёнка

Диетолог Маргарита Королева утверждает, что индекс массы тела знаменитости очень низкий, а состояние здоровья отставляет желать лучшего.

Эксперт предупредила, что такая экстремальная худоба опасна не только для здоровья матери, но и для маленькой дочки артистки.