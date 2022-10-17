Диетолог Королева заявила, что болезненная худоба Алексы опасна для здоровья её ребёнка

2022-10-17

15:28

Звезда "Фабрики звёзд" Алекса недавно родила дочку от своего избранника Вячеслава Дайчева. Сама певица выглядит истощённой. Диетолог Маргарита Королева предупредила, что так артистка может навредить здоровью своей маленькой дочери.

В апреле текущего года певица Алекса родила дочь Вячеславу Дайчеву.

Фанаты сильно обеспокоены здоровьем молодой матери, так как на последних снимках она выглядит тощей.

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    Диетолог Маргарита Королева утверждает, что индекс массы тела знаменитости очень низкий, а состояние здоровья отставляет желать лучшего.

    Эксперт предупредила, что такая экстремальная худоба опасна не только для здоровья матери, но и для маленькой дочки артистки.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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