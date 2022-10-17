Диетолог Королева заявила, что болезненная худоба Алексы опасна для здоровья её ребёнка
2022-10-17
15:28
Звезда "Фабрики звёзд" Алекса недавно родила дочку от своего избранника Вячеслава Дайчева. Сама певица выглядит истощённой. Диетолог Маргарита Королева предупредила, что так артистка может навредить здоровью своей маленькой дочери.
В апреле текущего года певица Алекса родила дочь Вячеславу Дайчеву.
Фанаты сильно обеспокоены здоровьем молодой матери, так как на последних снимках она выглядит тощей.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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