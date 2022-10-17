На актера Смолянинова завели дело о дискредитации российской армии
2022-10-17
15:29
На российского актера завели административное дело о дискредитации Вооруженных сил России.
В пресс-службе Гагаринского суда Москвы сообщили о том, что в отношении Артура Смолянинова заведено административное дело.
Российского актера обвиняют в дискредитации российской армии. Дело поступило в производство 17 октября. Подробностей не сообщается.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны России: ВС РФ продолжили ракетные удары по Украине, достигнув всех целей
ГРУ Минобороны Украины объявило награду в $100 000 за Стрелкова-Гиркина
Financial Times: Евросоюз хочет установить потолок цен на весь закупаемый газ
Скелет покойного дяди превратился в удивительную и жутковатую гитару Принца Миднайта
Удары дронов «Герань-2» пришлись по зданию «Укрэнерго»