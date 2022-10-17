На актера Смолянинова завели дело о дискредитации российской армии

На российского актера завели административное дело о дискредитации Вооруженных сил России.

В пресс-службе Гагаринского суда Москвы сообщили о том, что в отношении Артура Смолянинова заведено административное дело.

Российского актера обвиняют в дискредитации российской армии. Дело поступило в производство 17 октября. Подробностей не сообщается.