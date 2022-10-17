В Париже более 150 тысяч протестующих вышли на улицы из-за роста цен

В столице Франции проходит массовый протест с участием более 150 тысяч протестующих, несогласных с необоснованным ростом цен.

В Париже десятки тысяч протестующих вышли на улица с требованием остановить необоснованный рост цен на основные потребительские товары, заморозить тарифы и ввести дополнительные налоги на сверхприбыль.

Протестующие перекрыли улицы. Сообщается, что в акции протеста участвует не менее 150 тысяч человек.

Марш несогласных с действиями правительства начался с площади Нации в 15.00. Колонну протестующих сдерживает несколько кардонов полиции.