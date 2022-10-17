Валерия заявила, что не будет выступать в ближайшее время в России

Известная в РФ исполнительница Валерия не только не будет давать концерты в ближайшее время, но и не может сказать, когда намерена выступать в будущем.

Валерия на время остановила концертную деятельность в РФ, о чём информирует портал "Мир новостей".

Артистка поведала, что то, что творится вокруг не соответствует атмосфере на концертах, которые должны дарить только положительные эмоции, а в настоящее время это не представляется возможным.

По этой причине исполнительница решила, что выступать сегодня не неуместно.

Более того, артистка не может назвать даты ближайших своих концертов, так как не собирается их планировать пока ситуация в родном государстве не наладится.