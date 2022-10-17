Власти Австрии выступили против палаточных лагерей украинских беженцев

По сообщению РИА Новости австрийские власти на местах выражают протесты против сооружения палаточных лагерей для беженцев из Украины.

Национальное Агентство по поддержке беженцев уже практически исчерпало ресурсы по стационарному размещению подопечных, поэтому на территории различных федеральных земель начали появляться палаточные лагеря.

Но местным властям подобные действия явно не по нутру, они приводят различные аргументы за снос палаток. В качестве альтернативы уже предложены контейнеры.

Причина палаточного кризиса лежит на поверхности: поток беженцев из Украины не ослабевает, в то время как австрийские обыватели все менее охотно предлагают кров украинцам.