Украинцы больше не смогут менять гривну на евро в Германии с конца октября

Беженцы из Украины могут обменять свою национальную валюту гривну на евро в банках и сберегательных кассах Германии до конца октября.

Последний банковский рабочий день для обмена гривны будет 28 октября, объявили в понедельник в Берлине Федеральное министерство финансов, Бундесбанк Германии и банковский сектор Германии.

С Национальным банком Украины было согласовано, что программа должна быть свернута из-за резкого падения спроса. В последнее время было совершено очень мало сделок.

Программа была запущена в мае после договоренности с Национальным банком Украины о первоначальном объеме обмена в 1,5 млрд гривен.