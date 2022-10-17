Украинцы больше не смогут менять гривну на евро в Германии с конца октября
2022-10-17
16:10
Беженцы из Украины могут обменять свою национальную валюту гривну на евро в банках и сберегательных кассах Германии до конца октября.
Последний банковский рабочий день для обмена гривны будет 28 октября, объявили в понедельник в Берлине Федеральное министерство финансов, Бундесбанк Германии и банковский сектор Германии.
С Национальным банком Украины было согласовано, что программа должна быть свернута из-за резкого падения спроса. В последнее время было совершено очень мало сделок.
Программа была запущена в мае после договоренности с Национальным банком Украины о первоначальном объеме обмена в 1,5 млрд гривен.
Опубликовано: Тарас Медведев
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