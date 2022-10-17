Запросы об эмодзи ломают работу гугл
2022-10-17
16:16
По сообщению издания BleepingComputer найден ряд запросов, которые ломали работу поисковика гугл.
Стоило спросить компьютер о количество эмодзи в эппл, виндовс или иос как появлялось сообщение о внутренней ошибке, пользователю при этом предлагали сделать запрос позднее.
Ошибка при запросах о количестве эмодзи появлялась как при запросе со стационарных компьютеров, так и при пользовании мобильным приложением.
Сама компания Гугл не стала комментировать происходившее, однако отметила, что имевшиеся неполадки уже удалось оперативно устранить.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны России: ВС РФ продолжили ракетные удары по Украине, достигнув всех целей
Майя Санду: Запад поможет вооружить Молдову для войны с Россией
Financial Times: Евросоюз хочет установить потолок цен на весь закупаемый газ
Лучшие подруги из штата Коннектикуте в США выяснили, что они ещё и сёстры
Удары дронов «Герань-2» пришлись по зданию «Укрэнерго»