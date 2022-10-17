Запросы об эмодзи ломают работу гугл

По сообщению издания BleepingComputer найден ряд запросов, которые ломали работу поисковика гугл.

Стоило спросить компьютер о количество эмодзи в эппл, виндовс или иос как появлялось сообщение о внутренней ошибке, пользователю при этом предлагали сделать запрос позднее.

Ошибка при запросах о количестве эмодзи появлялась как при запросе со стационарных компьютеров, так и при пользовании мобильным приложением.

Сама компания Гугл не стала комментировать происходившее, однако отметила, что имевшиеся неполадки уже удалось оперативно устранить.