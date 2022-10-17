Экс-сотрудник SpaceX заявила, что Илон Маск умнее Эйнштейна

В документальном фильме"Шоу Илона Маска" друзья и враги миллиардера объясняют его становление как самого богатого человека в мире.

Илон Маск умнее Эйнштейна, заявила бывший руководитель отдела кадров SpaceX в документальном фильме Би-би-си. При этом мать миллиардера Мэй заявила: все восхищаются ее сыном, но при этом никто не хотел бы быть им.

По словам бывшего руководителя отдела кадров его ракетной компании SpaceX Долли Сингх, Илона Маска следует рассматривать как комбинацию Альберта Эйнштейна, Николы Теслы и Джона Д. Рокфеллера.

Долли Сингх, работавшая в SpaceX с 2008 по 2013 год, сделала комментарии в документальном фильме Би–би–си под названием "Шоу Илона Маска", в котором его друзья и враги объясняют становление его как самого богатого человека в мире.

Первый эпизод был показан в Великобритании, и у Insider был предварительный просмотр оставшихся двух эпизодов. Во втором эпизоде Сингх сказала, что, по ее мнению, Маск умнее Эйнштейна.

"Он узнал все о Тесле и Эйнштейне. Он научился всему, что знали они, и он пытается вывести это на новый уровень", - сказала она.

"Как только Маск завершит создание своего наследия, будет неоспоримо, что он представляет собой комбинацию Эйнштейна, Теслы и Рокфеллера", - добавила Сингх.

Альберт Эйнштейн наиболее известен своей теорией относительности, которая произвела революцию в нашем понимании пространства, времени, гравитации и Вселенной.

Никола Тесла совершил несколько прорывов в производстве, передаче и применении электроэнергии, и Маск назвал свою компанию по производству электромобилей в его честь. А Джон Д. Рокфеллер был одним из богатейших людей в мире и крупным филантропом.