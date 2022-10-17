Полиция Норвегии задержала россиян за попытку сфотографировать запрещенный объект
2022-10-17
16:19
В провинции Нурланд суд принял решение об аресте четырех россиян, пытающихся сфотографировать запрещенный объект.
Полиция Нурланда сообщила о задержании и последующем аресте четырех граждан России за попытку сфотографировать запрещенный объект.
Сообщается, что в ходе досмотра у нарушителей были обнаружены фотокамеры, на которых запечатлен запрещенный объект. На основании этих материалов россияне были заключены под стражу сроком на семь дней.
Сами граждане России рассказали, что являются обычными туристами и никакого преступного умысла не имели.
Опубликовано: Максим Алексеев
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