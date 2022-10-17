Венгрия настаивает на том, что не будет поставлять оружие Киеву

Власти Венгрии продолжают настаивать на отказе от поставок оружия Украине.

17 октября РИА Новости сообщают, что министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам совета министров иностранных дел Евросоюза в Люксембурге, трансляция выступления которого велась в соцсетях, заявил, что Будапешт продолжает настаивать, что не будет поставлять оружие в Украину.

Сийярто утверждает, что Венгрия не желает быть втянутой в эту войну и тем самым пытается обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на обвинения, заявив, что Будапешт отстаивает национальные интересы и выступает только на своей стороне.