Венгрия настаивает на том, что не будет поставлять оружие Киеву
2022-10-17
16:30
Власти Венгрии продолжают настаивать на отказе от поставок оружия Украине.
17 октября РИА Новости сообщают, что министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам совета министров иностранных дел Евросоюза в Люксембурге, трансляция выступления которого велась в соцсетях, заявил, что Будапешт продолжает настаивать, что не будет поставлять оружие в Украину.
Сийярто утверждает, что Венгрия не желает быть втянутой в эту войну и тем самым пытается обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на обвинения, заявив, что Будапешт отстаивает национальные интересы и выступает только на своей стороне.
Опубликовано: Елена Калиновская
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