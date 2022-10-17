Кормухина предсказала Пугачёвой будущее

Певица Ольга Кормухина вспомнила, как произнесла своей коллеге Алле Пугачёвой много лет назад пророческие слова, которые сбылись сегодня.

Против певицы Аллы Пугачевой сегодня "восстали" многие её коллеги по сцене, но Ольги Кормухиной в этом списке нет.

Артистка призналась, что не может осуждать оказавшуюся в сложной ситуации Аллу Борисовну.

Более того, Кормухина вспомнила слова, которые когда-то сказала ещё молодой Пугачевой. Кормухина предрекла коллеге время, когда все будут против неё, но только не Ольга.