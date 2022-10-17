Собянин отчитался об успешном окончании частичной мобилизации в Москве
2022-10-17
16:34
Мэр российской столицы заявил об окончании частичной мобилизации в Москве, подчеркнув, что Москва полностью выполнила возложенные на нее задачи.
В своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин отчитался о том, что столица России полностью выполнила возложенные на нее задачи по частичной мобилизации. Пункты сбора военнообязанных будут закрыты, а разосланные повестки прекратят свое действие, написал высокопоставленный чиновник.
"Выполнение поставленной задачи стало возможно благодаря ответственности и чувству долга жителей Москвы", - отметил мэр.
Сергей Собянин подчеркнул, что правительство Москвы будет заботится о семьях мобилизованных и окажет всяческое содействие воинским частям, где будут проходить службу жители российской столицы.
Опубликовано: Максим Алексеев
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