Активисты забрались на 84-метровый мост и на 24 часа парализовали движение в Лондоне

Двое активистов движения Just Stop Oil забрались на вершину моста королевы Елизаветы II в Восточном Лондоне и заставили полицию его закрыть.

Мужчины протестовали против новых лицензий на нефть и газ, выданных британским правительством. В лондонских службах говорят, что мост может быть закрыт как минимум на 24 часа.

Утром двое альпинистов поднялись на две мачты высотой 84 метра на северной стороне моста Королевы Елизаветы II, вынудив полицию остановить движение перед пересечением моста M25 между Эссексом и Кентом.

Британская полиция ввела объезд для движения через Дартфордский туннель. National Highways East написали в Твиттере, что "задержки составляют около двух часов в обоих направлениях". Протяженность пробок составляет около 10-12 километров.

Мост королевы Елизаветы II является одним из компонентов Дартфордского перекрестка на лондонской кольцевой автомагистрали. Он был построен рядом с двумя ранее существовавшими туннелями, проходящими под Темзой.